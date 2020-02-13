Полиция пришла к депутату петербургского «Яблока» из-за данных о растлении детей

Санкт-Петербург, 13 февраля. В Петербурге органы опеки пришли домой к депутату местного отделения оппозиционной партии «Яблоко» от Смольнинского МО Никите Юферову. Ранее местная жительница обратилась в полицию из-за подозрений, что политик растлевает собственных детей, сообщают «Невские новости».

По словам женщины, обратившейся в полицию, Юферев занимается пропагандой однополых отношений и, возможно, развращает своих детей. При этом ранее за мужчиной уже наблюдалось нестандартное поведение. Например, в октябре прошлого года во время совета муниципальных депутатов он поставил на стол флаг ЛГБТ-сообщества.

12 февраля органы опеки предприняли попытку проверить семью Юферева, однако в коммунальной квартире на 3-ей Советской улице они депутата не обнаружили. Как объяснили соседи, он не проживает в заявленном месте.

Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский попал в центр сексуального скандала из-за которого лишился должности в РГПУ имени А. И. Герцена. Одна из его студенток решилась дать откровенное интервью в котором подробно рассказала о том, что Вишневский давил авторитетом и грозил отчислением за отказ вступить с ним в интимную связь.

Позже еще один преподаватель университета им. А. И. Герцена Александр Кобринский был также уличен в домогательствах. Он в очередной раз стал оказывать недвусмысленные знаки внимания с сексуальным подтекстом девушкам в Интернете.