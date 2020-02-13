Движение по красной ветке метро в Петербурге остановили из-за упавшего на пути мужчины

Санкт-Петербург, 13 февраля. Пассажир упал на железнодорожные пути на красной ветке петербургского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Инцидент произошел днем 13 февраля. На данный момент жизни и здоровью пассажира ничего не угрожает. Отмечается, что из-за происшествия пришлось на время остановить движение поездов по красной ветке метро от станции «Проспект Ветеранов» до остановки «Площадь Ленина».

Движение подземного транспорта восстановили спустя 15 минут после инцидента.

Ранее ФАН сообщал, что пассажир упал на рельсы на фиолетовой ветке петербургского метро на станции «Старая деревня». Пассажира извлекли из-под состава. Он остался жив и не получил повреждений.