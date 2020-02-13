Мигранта задержали в Петербурге по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки

Санкт-Петербург, 13 февраля. Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в одном из отелей Петербурга. Об этом сообщили в пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По словам правоохранителей, о преступлении стало известно днем 12 февраля, когда девочка 2006 года рождения обратилась к участковому уполномоченному полиции в одном из отелей на Московском проспекте. Она заявила, что над ней надругались в одном из номеров, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия. Чуть позже в правоохранительные органы с заявление обратилась мать пострадавшей. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по ст. 131 и 132 УК РФ «Изнасилование, насильственные действия сексуального характера».

В данный момент решает вопрос об аресте мужчины.