Одну из улиц Петербурга хотят назвать в честь композитора Соловьева-Седого

Санкт-Петербург, 13 февраля. Улица композитора Василия Соловьева-Седого может появиться в Петербурге. Родственник музыканта обратился к губернатору города Александру Беглову с просьбой присвоить имя Соловьева-Седого безымянному проезду вдоль Синопской набережной.

Близкий родственник композитора считает, что было бы символично, если бы улица имени Василия Соловьева-Седого появилась в Северной столице в канун 75-летия Победы, передает «Петербургский дневник».

«Мое предложение поддержали в администрации Центрального района, с представителями которой мы и выбрали проезд», – сказал Василий Соловьев-Седой (младший).

Отмечается, что в данный момент власти решают вопрос с благоустройством сквера, который носит имя Василия Соловьева-Седого. Он расположен на пересечении Полтавской улицы и Невского проспекта. Внук композитора был недоволен состоянием объекта в 2019 году.