Названа причина смерти 25-летнего депутата в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 февраля. Депутат муниципального образования №7 от «Единой России» Андрей Горячков скончался от острой сердечной недостаточности в Петербурге. Об этом сообщается на официальной странице МО в социальной сети.

«За свою короткую жизнь Андрей Олегович стал добрым Другом и Товарищем для многих жителей нашего округа. Он был ответственным, честным, порядочным, жизнерадостным, отзывчивым и прекрасным Человеком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Горячков увлекался спортом и имел звание мастера спорта по большому теннису. У молодого человека остались жена и двое детей.

Андрей Горячков окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, выдвигался от «Единой России» и был избран в единый день голосования.