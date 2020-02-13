Новую железнодорожную станцию откроют в Горелово

Санкт-Петербург, 13 февраля. Жителям Горелово станет проще добираться в центр Петербурга благодаря открытию новой станции электричек. Остановка будет расположена в густонаселенном районе и существенно улучшит условия транспортного сообщения с центром города. Об этом рассказал глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко.

Отмечается, что на данный момент в муниципальном округе Горелово все остановки расположены далеко от жилых массивов, передает интернет-телевидение «Город+».

«Сейчас вместе с комитетом по транспорту и Октябрьской железной дорогой мы прорабатываем транспортную доступность Горелово. С ее появлением вопрос транспортной доступности отпадет, так как поезд приходит прямо в центр Петербурга», — пояснил Фадеенко.

Горелово развивается стремительными темпами. На сегодняшний день в муниципальном районе проживают более 30 тысяч человек и развитие транспортной отрасли является одной из основных задач властей.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров обсудили стратегию развития инфраструктуры петербургского железнодорожного узла. Кроме того, Белозеров представил губернатору нового начальника Октябрьской железной дороги.