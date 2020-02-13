Новые магазины вместо Spar и «Семьи» откроются в Петербурге в марте

Санкт-Петербург, 13 февраля. Бывшая гражданская супруга владельца «Интертога» Мушвига Абдуллаева Инна Ким планирует запустить примерно два десятка торговых точек на площадях, которые занимали магазины Spar и «Семья».

В настоящее время точные адреса и название новой сети не раскрываются, однако, как ожидается, первых покупателей она примет в предстоящем месяце. Предполагается, что на полках магазина в основном будут фермерские продукты и экологичные товары, пишет «Экономика сегодня».

Отмечается, что параллельно планов по перекупке франшизы Spar нет — помещения будут арендоваться. На остальные площади, оставшиеся от «Интерторга», на данном этапе претендуют сети «Лэнд», «Реалъ», Prisma, «Дикси» и «Пловдив».

Напомним, в условиях судебных исков от поставщиков ретейлер был вынужден закрыть в Северной столице и Ленинградской области все свои магазины. На движимое и недвижимое имущество компании был наложен арест в конце января 2020 года.