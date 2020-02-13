Главный санитарный врач Петербурга подал иск против пациентки, сбежавшей из карантина

Санкт-Петербург, 13 февраля. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на пациентку, сбежавшую из карантина в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной», — сказано в сообщении пресс-службы.

Алла Ильина самовольно покинула медучреждение, отказавшись соблюдать карантин по нераспространению коронавирусной инфекции. Специалисты отметили, что своим поступком она может навредить не только себе, но и окружающим.

Напомним, что Ильина вернулась из Китая в начале февраля. Женщину поместили на карантин в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Она разработала план «побега», по которому, замкнув электрическую цепь для разблокировки замка, покинула изолированный бокс.