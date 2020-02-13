Крупнейшая с начала февраля пробка образовалась на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 февраля. Петербургские водители стоят в девятикилометровой пробке на кольцевой автомобильной дороге. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», автолюбители рискуют потерять в заторе более 40 минут.

Отмечается, что это самая масштабная пробка из тех, что были зафиксированы в феврале. Самая сложная ситуация сложилась на участке дороги от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Чуть лучше, но тоже напряженно, обстоят дела и на центральных улицах города. Проезд затруднен по набережной Кутузова и Дворцовой. В пробках стоят водители на улицах Академика Лебедева и Куйбышева, передает «Петербургский дневник».

Многокилометровая очередь из автомобилей растянулась от набережной Адмирала Лазарева до моста Бетанкура.

Пробки зафиксировали на Свердловской набережной. Машины толкаются на Пискаревском проспекте и шоссе Революции. Тут заторы пока оценивают в шесть баллов.