Mercedes снес забор и выкатился на газон в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 февраля. Mercedes врезался в забор и вылетел на газон на пересечении двух проспектов в Петербурге. Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении проспекта Героев и Маршала Захарова. Столкнулись иномарки Volvo и Mercedes. Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с остановкой общественного транспорта.

По имеющейся информации никто не пострадал. Подробные обстоятельства случившегося будут устанавливать дорожно-транспортные службы.

Ранее ФАН сообщал, что Mercedes врезался в Volkswagen на регулируемом перекрестке в Москве. Авария произошла на пересечении улиц Пржевальского и Большой Очаковской. В результате аварии Mercedes вылетел и протаранил жилой дом, находящийся поблизости.