Пассажирам пришлось на ходу выпрыгнуть из задымившегося в Петербурге автобуса

Санкт-Петербург, 12 февраля. Испуганные люди выпрыгивали из внезапно задымившегося автобуса в Петербурге. Участниками инцидента стали пассажиры 191 городского маршрута. Об этом рассказали очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Чрезвычайное происшествие произошло днем на проспекте Большевиков в Невском районе Северной столицы. Отмечается, что пассажиры выпрыгивали из задымившегося транспорта прямо на ходу.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что двигатель транспортного средства не выдержал огромного количества пассажиров и закипел. Кроме того, пользователи Сети стали делиться размышлениями о том, что именно послужило причиной ЧП. Некоторые предположили, что в машине лопнул патрубок или сломался вентилятор, а кто-то заявил, что у автобуса потек бачок.

В пользу версии о бачке может говорить тот факт, что когда автобус все-таки остановился, то из него полилась какая-то жижа. По имеющимся данным, никто не пострадал.