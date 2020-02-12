Петербуржец заплатил похищенному им человеку 500 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 12 февраля. Судебные приставы взыскали с 59-летнего петербуржца 500 тысяч рублей за похищение человека. Мужчина уже отбывает срок в колонии по соответствующей статье, но теперь он выплатил еще и моральную компенсацию пострадавшему. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Отмечается, что мужчина, находящийся в местах не столь отдаленных, не торопился исполнять судебное решение по части компенсации морального вреда. Но за дело взялись судебные приставы.

«Было возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины 1961 года рождения компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей в пользу физического лица. Исполнительный лист был выдан Гарнизонным военным судом Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимая сумма была списана с банковского счета, пенсии и зарплаты осужденного. Остаток денег принудительно направили на депозитный счет районного отдела, а после отдали похищенному человеку.