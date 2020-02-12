Водитель грузовика погиб, врезавшись в забор Ижорского завода в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 февраля. Водитель грузовика протаранил забор Ижорского завода в Петербурге. Мужчина погиб, но не в результате аварии, а из-за легочной эмболии. Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор.Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Колпинском районе Северной столицы. 50-летний водитель большегруза влетел в забор на территории Ижорского завода. Прибывшие на место происшествия врачи установили, что причинами смерти стали не травмы, полученные во время столкновения, а закупорка легочной артерии.

Это дало медикам повод утверждать, что смерть наступила по биологическим причинам.

Ранее ФАН сообщал, что водитель скорой на Ставрополье внезапно умер за рулем и врезался в дерево. Спасателям спасателям пришлось распилить кузов автомобиля, чтобы извлечь тело погибшего.