Станцию метро «Парк Победы» в Петербурге планируют реконструировать по новому проекту

Санкт-Петербург, 12 февраля. Градостроительный совет рассматривает проект реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы» в Петербурге. Заказчиком широкомасштабных работ по обновлению станции выступил «Петербургский метрополитен». Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что «Парк Победы» обзаведется новым напольным покрытием и эскалаторами. Кроме того, специалисты переделают инженерные коммуникации, систему вентиляции, а также кассовую зону и комнату полиции, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Разработку проекта реконструкции взяла на себя «Архитектурная мастерская Сахновского».

В Смольном рассказали, что для реализации работ планируют потратить 153 миллиона рублей. Отмечается, что конкурс на разработку проекта по обновлению станции объявляли уже четыре раза, передает интернет-телевидение «Город+».