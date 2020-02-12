Более сотни рыбаков-нарушителей с риском для жизни вышли на тонкий лед Финского залива

Санкт-Петербург, 12 февраля. Рыбаки рискуют жизнью, выходя на лед Финского залива, ради развлечения. Видео из акватории залива публикует Федеральное агентство новостей.

Любителей подледного лова заметили в Красносельском районе города. Рядом дежурят сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга, они просят людей покинуть опасную зону.

В связи с потеплением толщина льда достигла минимальных значений, а в отдельных частях залива лед растаял. Но петербуржцы, несмотря на постановление правительства, продолжают выходить на лед.

Спасатели насчитали более сотни нарушителей, большинство из них покинули опасную зону, но некоторые остаются на льду. На них составляют административные протоколы.

В течение дня специалисты поисково-спасательной службы города патрулируют городские водоемы. Нарушители были замечены в Приморском, Курортном и Красносельском районах.

Ранее сообщалось, что в Лахтинском разливе под лед провалились двое школьников. Мальчика удалось спасти, а девочка погибла.