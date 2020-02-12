Правоохранители назвали самый безопасный район Петербурга

Санкт-Петербург, 12 февраля. Правоохранители признали Приморский район самым безопасным в Петербурге. ГУ МВД по Северной столице составило рейтинг, согласно которому на территории данного района было свершено меньше всего преступлений в 2019 году.

Отмечается, что за минувший год в Петербурге было зафиксировано более 12 тысяч уличных преступлений. Статистика показывает, что в густонаселенных районах «криминогенная» обстановка выше. Так, в Кронштадтском районе с 44 тысячами населения было совершено 82 преступления за 2019 год.

Самыми опасными районами города были признаны Невский, Центральный и Калининский. Отмечается, что пальму первенства по количеству преступлений, уже который год держит именно Невский район Петербурга.

Ранее ФАН сообщал, что МВД России подготовило отчет о состоянии преступности в 2019 году. По данным ведомства, за год число нарушений Уголовного кодекса выросло на 1,6% и превысило два миллиона.