Петербургская особая экономическая зона установила рекорд по выручке

Санкт-Петербург, 12 февраля. Выручка особой экономической зоны «Санкт-Петербург» выросла на 260%, что является рекордным показателем. Об этом в среду рассказала официальный представитель ОЭЗ Анастасия Рябинина.

По ее словам, в прошлом году особой экономической зоне тоже удалось установить рекорд, но несколько другого характера — по количеству новых рабочих мест (на 133% больше, чем в 2018 году).

«У нас 56 компаний-резидентов, по большей части — фармацевтические компании. Каждый третий препарат создан в нашей зоне. Приборостроительные компания «Лазерные системы» производят оборудование, которое используют в Москве и Петербурге», — отметила Рябинина, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В частности, речь идет об электроаппарате «Буревестник» и приборах, которые производятся для космической отрасли.

Отвечая на вопрос журналистов, Рябинина добавила, что известный петербургский программист и предприниматель Павел Дуров (основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram) не работал на площадке ОЭЗ, однако ему здесь будут всегда рады.