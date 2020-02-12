Кибитов оценил кадровый потенциал Петербурга для проектов ОСК

Санкт-Петербург, 12 февраля. Петербург является одним из лучших городов России по подготовке технических кадров, заявил советник председателя Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Кибитов. Об этом он рассказал в центре Медиагруппы «Патриот» на пресс-конференции по теме «Почему крупные компании переезжают в Петербург».

Вузы Петербурга готовят хорошие технические кадры, здесь взращивают настоящих профессионалов, сказал Кибитов.

«ОСК получит новый импульс развития благодаря квалифицированным кадрам. В Петербурге люди готовы работать, у кого-то из них будет шанс продвинуться по карьерной лестнице. Корпорация имеет большой пакет благотворительных программ», — отметил спикер, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

ОСК поддержит культурные проекты, этот вопрос прорабатывается, резюмировал Кибитов.

Ранее сообщалось, что в Петербург переедет 300 сотрудников ОСК, порядка 100 человек останутся в Москве.

Пресс-конференция проходит в здании, расположенном по адресу Приморский проспект, 78. В ней принимают участие специалисты профильных комитетов правительства Петербурга, законодатели, социологи и экономисты.