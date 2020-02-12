Экономист Шаляпин заявил, что элита флота России должна базироваться в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 февраля. Элита российского флота должна базироваться в городе на Неве, заявил бывший председатель Контрольно-счетной палаты Петербурга Герман Шаляпин. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по теме «Почему крупные компании переезжают в Петербург» в центре Медиагруппы «Патриот».

«Петербург — это родина флота. Нужны правильные решения, грамотная система управления. Переезд ОСК, размещение в Петербурге элиты флота — все должны быть размещены в хорошем месте. Мощные конструкторские бюро находятся в разных частях города, важна связь», — прокомментировал экономист Шаляпин, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам советника председателя Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрея Кибитова, представительский офис появится на улице Антоненко. ОСК нуждается еще в двух-трех помещениях для инженеров, этот вопрос решается.

«Могу поддержать идею, которая окажет положительное действие на бюджет города, поскольку у ОСК стабильное финансирование. Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил задачу к 2024 году выйти на доход в бюджет в 1 трлн рублей. Таким образом привлечение крупных компаний «пойдет в плюс», — отметил Шаляпин.

По мнению первого заместителя декана экономического факультета СПбГУ Юрия Гузова, у ОСК в Петербурге есть большие песпективы. Речь идет о развитии арктического туризма — строительстве пассажирских лайнеров для путешествий по Арктике.

«Может гостиницы не нужно строить, но плавучие средства — да. А среди таких туристов будет много китайцев, увлеченных севером», — отметил Гузов.

Пресс-конференция проходит в здании, расположенном по адресу Приморский проспект, 78. В ней принимают участие специалисты профильных комитетов правительства Петербурга, законодатели, социологи и экономисты. В их числе депутаты ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев и Константин Чебыкин, другие эксперты.