Кибитов поблагодарил Беглова за помощь в переезде ОСК в Петербург

Санкт-Петербург, 12 февраля. В Петербурге много возможностей для крупного бизнеса, считает советник председателя Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Кибитов. Об этом он рассказал в центре Медиагруппы «Патриот» на пресс-конференции по теме «Почему крупные компании переезжают в Петербург».

Переход крупных налогоплательщиков в Петербург начался еще 15-18 лет назад благодаря Владимиру Путину, который придал городу особый имидж, отметил Кибитов.

«В отличие от Москвы, в Петербурге возможностей намного больше — и политических, и экономических. ОСК является основным налогоплательщиком. Что касается переезда, то решение связано со снижением затрат. Переезд уже намечен, стартуем в феврале. Спасибо губернатору города Александру Беглову, что быстро подобрали здание на улице Антоненко. Уже подписаны документы о долгосрочной аренде», — сказал Кибитов, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, к концу лета этого года в новое здание переедет совет директоров, высшее руководство ОСК. Сейчас в здании делают ремонт, решаются вопросы безопасности объекта.

Кибитов сообщил, что в Петербург переедет 300 человек, порядка 100 сотрудников останутся в Москве. Речь идет о переезде департамента военного кораблестроения, технического развития и IT.

Таким образом ОСК будет удобно взаимодействовать с профильными предприятиями, которые находятся в Петербурге. Переезд компании находится на контроле у президента России Владимира Путина.

Пресс-конференция проходит в здании, расположенном по адресу Приморский проспект, 78. В ней принимают участие специалисты профильных комитетов правительства Петербурга, законодатели, социологи и экономисты.

В их числе депутаты ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев и Константин Чебыкин, экономист Герман Шаляпин и другие эксперты.