Рябинина рассказала о проекте особой экономической зоны Петербурга

Санкт-Петербург, 12 февраля. Федеральный проект «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» включает 27 площадок по всей стране, в Петербурге есть техника внедренческого типа, а также предоставляются преференции в сфере технологий. Об этом заявила руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина на пресс-конференции «Почему крупные компании переезжают в Петербург», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас две площадки — на севере и на юге города. Мы предоставляем им льготную ставку на аренду земли, у нас есть таможенные преференции и достаточно большие возможности для развития, планируем открыть третью площадку. Первая полностью занята, вторая — около 30 гектар, что необходимо для компаний», — отметила она.

По словам Рябининой, главные достижения проекта прошлого года — рост объемов, существенный рост инвестиции — более чем на 20%.

«Всего 56 компаний-резидентов. За все время работы ОЭЗ уплачено налогов более 4 млрд рублей, мы открыты к новым резидентам, а также готовы предоставить участки, на которых нужно строить производство», — уточнила она.

В среду в Медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция «Почему крупные компании переезжают в Петербург», в мероприятии участвуют журналисты и эксперты.