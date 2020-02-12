Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Петербурга

Санкт-Петербург, 12 февраля. Менеджер по регистрации лекарств, коммерческий директор и начальник участка вошли в список лучших вакансий, которые предлагали работодатели за последнее время в Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

На первом месте оказалась должность менеджера по регистрации лекарственных средств в международной фармацевтической компании. Работодатель предложил соискателям заработную плату в размере 270 тысяч рублей в месяц. Для получения этой должности от потенциального работника требовались высшее образование, высокий уровень знания английского языка и опыт работы на аналогичной позиции.

На втором месте оказалась должность менеджера по продажам в крупном агентстве недвижимости с зарплатой до 350 тысяч рублей. Отмечается, что основной задачей работника является обработка от 30 до 50 заявок покупателей на приобретение новых квартир.

Третью строчку заняла вакансия коммерческого директора в крупном текстильном производстве с зарплатой от 250 до 300 тысяч рублей.

Четвертое место в рейтинге занимает должность менеджера по продажам в крупной компании, специализирующейся на грузоперевозках, с зарплатой до 300 тысяч рублей.

Должность начальника участка, который руководит производственным процессом по монтажу технологического трубопровода и оборудования, закрывает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Северной столице. Работодатель готов заплатить соискателю до 250 тысяч рублей.