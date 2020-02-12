Неизвестные в Петербурге сожгли авто главного фаната «Зенита»

Санкт-Петербург, 12 февраля. Неизвестные сожгли автомобиль фаната ФК «Зенит» Александра Румянцева, известного под псевдонимом Макасин.

Как сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, автомобиль Kia сожгли в ночь на 12 февраля в Петербурге. Он считает, что неизвестные совершили «мерзкий поступок».

«Не понаслышке знаю, каково это — наблюдать, как догорает твое авто», – написал Шпрыгин в Twitter, его слова приводит «Петербургский дневник».

Болельщик выразил надежду, что полиция найдет причастных к инциденту. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в банда злоумышленников в ночь на 1 января сожгла две сотни автомобилей в Страсбурге.