Неизвестные в Петербурге сожгли авто главного фаната «Зенита»

Санкт-Петербург, 12 февраля. Неизвестные сожгли автомобиль фаната ФК «Зенит» Александра Румянцева, известного под псевдонимом Макасин.
Как сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, автомобиль Kia сожгли в ночь на 12 февраля в Петербурге. Он считает, что неизвестные совершили «мерзкий поступок».
«Не понаслышке знаю, каково это — наблюдать, как догорает твое авто», – написал Шпрыгин в Twitter, его слова приводит «Петербургский дневник».
Болельщик выразил надежду, что полиция найдет причастных к инциденту. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в банда злоумышленников в ночь на 1 января сожгла две сотни автомобилей в Страсбурге.