Главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга стал Левакин

Санкт-Петербург, 12 февраля. Андрей Левакин возглавил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Распоряжение о назначении подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Левакин приступил к исполнению своих обязанностей в роли председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы с 12 февраля 2020 года.

Напомним, что Андрей Левакин пришел на смену Сергею Харлашкину, который оставил должность в декабре 2019 года для того, чтобы возглавить «Метрострой». До назначения Левакина, должность председателя комитета занимал заместитель Харлашкина Андрей Семчанков.

Что касается новоназначенного председателя, то ранее он работал в федеральном учреждении «Ространсмодернизация», которое занимается реализацией программы «Развитие транспортной системы России».