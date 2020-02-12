Бомж пырнул ножом собутыльника в салоне красоты в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 февраля. Бездомный с ножом напал на мужчину в салоне красоты в Петербурге. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло на проспекте КИМа в Василеостровском районе. Сообщение о преступлении поступило в полицию вечером 11 февраля. Мужчина позвонил и сказал, что нанес ножевое ранение человеку.

По информации правоохранителей, двое рабочих делали ремонт в помещении одного из салонов красоты. Во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора, которая привела к поножовщине. Мужчина бомж 1990 года рождения схватил нож и нанес своему собутыльнику множественные колото-резанные ранения.

Пострадавшего доставили в Покровскую больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия и составили административный протокол.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.