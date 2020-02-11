Сбежавшая из-под карантина по коронавирусу петербурженка показала план побега

Санкт-Петербург, 11 февраля. Жительница Петербурга Алла Ильина сбежала из карантинного блока Боткинской больницы, куда она попала с подозрением на коронавирус после поездки в Китай. Девушка выложила в Instagram нарисованный от руки «план побега», с помощью которого ей удалось сбежать от врачей.
«Мои друзья, я на свободе! Еще 7 числа мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют «чумными боксами». Мне лгала в лицо глава Роспотребнадзора Мякишева [Светлана Мякишева возглавляет Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Петербургу. — Прим. ФАН] о том, что меня в Боткина только на сутки заберут», — пишет Ильина.
Мои друзья, я на Свободе. !!! Еще 7 числа мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют "чумными боксами". 1. Мне лгала в лицо глава роспотребнадзора Мякишева и ее команда в моем доме о том, что меня в Боткина только на сутки заберут. Ложь - до прихода ко мне нач.роспотребнадзора по СПб постановил изолировать на 14 дней людей. Это в порядке вещей лгать в лицо у чиновников? 2. Необходимости госпитализации у меня нет, все анализы в порядке и были готовы в Новосибирске еще до приземления самолета в СПб. 3. То, что я ходила почти неделю в СПб ... это, видимо, нормально. 4. Конституция гарантирует мне свободу - видимо, врачи не слышали такого слова. 5. Человека нельзя насильно лечить без решения суда - тоже законб о котором никто не слышал. 6. Человек имеет право отказаться от госпитализации - мне НЕ давали ручку и листок, не давали написать заявление. "Права человека"- пустой звук и непонятные буквы. 7. Режим ЧС никто не вводил, чтобы начинали действовать какие-то другие положения и постановления. Я поняла, что за свои првва я обязана бороться. Даже золотая клетка - это клетка. А прямо скажем, Боткина - это вакханалия. Я продумала и ощуствила побег. В пятницу 7го февраля. В эти дни консультировалась с адвокатами, хранила режим тишины, чтобы во всем убедиться (я права по закону). И знаете что? Глав.врач Боткина заявил, что дал мне возможность добровольно покинуть больницу. Да ладно? WTF?! Да никто и слышать не хотел, чтобы я даже написала заявление на освобождение. Снова ложь! Кстати, у врачей есть мой номер телефона и никто не звонил мне. Все, видимо, решили, что проще лгать. В видео подробно, как было дело. Кстати, если бы я была заражена - половина Питера уже были бы такими, меня же никто не спрашивал, что делала и где была всю эту неделю.
Сама она уверена, что необходимости в госпитализации не было, поскольку анализы, сделанные в Новосибирске, показали отрицательный результат. Девушка также сослалась на российское законодательство, которое запрещает лечить человека насильно, и напомнила, что в Петербурге никто режим ЧС не вводил.
При общении с журналистами Ильина заявила, что у всех пассажиров самолета, в котором она летела, были взяты анализы на коронавирус, однако ни один из них не оказался положительным.
Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Во вторник Всемирная организация здравоохранения провела форум в Женеве, на котором дала коронавирусу официальное название — COVID-19.