Сбежавшая из-под карантина по коронавирусу петербурженка показала план побега

Санкт-Петербург, 11 февраля. Жительница Петербурга Алла Ильина сбежала из карантинного блока Боткинской больницы, куда она попала с подозрением на коронавирус после поездки в Китай. Девушка выложила в Instagram нарисованный от руки «план побега», с помощью которого ей удалось сбежать от врачей.

«Мои друзья, я на свободе! Еще 7 числа мне удалось выбраться из тюрьмы Боткина, это отделение называют «чумными боксами». Мне лгала в лицо глава Роспотребнадзора Мякишева [Светлана Мякишева возглавляет Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Петербургу. — Прим. ФАН] о том, что меня в Боткина только на сутки заберут», — пишет Ильина.

Сама она уверена, что необходимости в госпитализации не было, поскольку анализы, сделанные в Новосибирске, показали отрицательный результат. Девушка также сослалась на российское законодательство, которое запрещает лечить человека насильно, и напомнила, что в Петербурге никто режим ЧС не вводил.

При общении с журналистами Ильина заявила, что у всех пассажиров самолета, в котором она летела, были взяты анализы на коронавирус, однако ни один из них не оказался положительным.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения провела форум в Женеве, на котором дала коронавирусу официальное название — COVID-19.