Тренер парализованного дагестанского борца Алиева рассказал о его состоянии

Санкт-Петербург, 11 февраля. Тренер дагестанского борца Пайзутдин Алиева Каир Закиев, получившего серьезную травму позвоночника во время соревнований в Петербурге, рассказал о самочувствии своего подопечного. По его словам, борцу была сделана срочная операция, сейчас он находится в реанимации.

Закиев подчеркнул, что информация про разрыв спинного мозга оказалась ложной. Тренер отметил, что состояние Алиева улучшается, видна положительная динамика.

«Он парализован, но разрыва спинного мозга нет. У него закрытая позвоночно-спинномозговая травма. Осложненный двусторонний сцепившейся вывих C5 позвоночника, линейный перелом дужки C2 позвоночника. Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают», — приводит «360» слова тренера.

Закиев добавил, что Алиев находится в сознании и осознает происходящее, но не может говорить. К нему приехала его мать, чтобы поддержать спортсмена.

Алиев получил травму во время коммерческого турнира по грэпплингу. Соревнования были официальными, хотя и не организованными федерацией.

Пострадавший спортсмен является уроженцем Дагестана, но год назад он переехал в Санкт-Петербург. Некоторое время назад он занимался классической борьбой, однако потом перешел в грэпплинг. Эти соревнования стали для него вторыми, предыдущие он выиграл.

Как пишет телеканал «360», причиной травмы, вероятно, стала ошибка самого Алиева, который не смог четко выполнить прием и упал на голову, что и привело к травме. Отмечается, что первую помощь Алиеву на месте оказал спортивный доктор, а спустя семь минут прибыли врачи скорой помощи.