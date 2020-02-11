Петербургского депутата Юферева могут лишить родительских прав за растление детей

Санкт-Петербург, 11 февраля. Депутата партии «Яблоко» из Смольнинского МО Никиту Юферева заподозрили в развращении собственных детей. Заявление в полицию подала петербурженка.

Женщина обратила внимание, что Юферев пропагандирует однополые отношения. Она не исключила, что депутат может развращать двух собственных детей. Горожанка заявила, что обеспокоена судьбой несовершеннолетних и переживает за их морально-этическое воспитание.

Полиция проверит заявление женщины. В среду, 12 февраля, Юферев побеседует с прокуратурой, а комиссия проверит его дом. В состав комиссии войдут представители полиции, местной администрации и органов опеки. В случае подтверждения опасений заявительницы депутата могут лишить родительских прав.

В октябре прошлого года Юферев оказался в центре скандала из-за того, что во время совета муниципальных депутатов поставил на стол «радужный» флаг ЛГБТ-сообщества. Кроме того, депутат призвал не вешать на стены портреты политиков, а заменить их изображениями ученых и котиков.

Как сообщают «Невские новости», заявление в полицию могла подать гражданская супруга лидера движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова.