Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из петербургской больницы

Санкт-Петербург, 11 февраля. Пациентка взломала электронный замок в изолированном боксе Боткинской больницы и сбежала из зоны карантина в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Женщину ознакомили с предписанием главного санитарного врача города Наталии Башкетовой. Она должна была находиться под наблюдением в течение 14 дней.

«Она его не выполнила. В полицию уже направили телеграмму для привлечения нарушительницы к ответственности», — рассказал представитель комитета, его слова передает «Петербургский дневник».

В ведомстве отметили, что петербурженке придется отвечать по статье о неповиновении должностому лицу, который осуществляет эпидемиологический надзор.

Как передает телеканал «Санкт — Петербург», не исключено, что женщине придется оплатить стоимость взломанного замка.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря. По последним данным, новый типом пневмонии инфицированы более 43 тысяч человек, погибли более тысячи человек, в карантине находятся более 187 тысяч человек.

Во всех аэропортах мира ввели меры по предотвращению распространения коронавируса, пассажиров осматривают медики.