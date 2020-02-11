Эксперты рассказали, сколько зарабатывает аналитик по инфорбезопасности в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 февраля. Профессия аналитика по информационной безопасности является одной из самых хорошо оплачиваемых в России, об этом свидетельствуют данные компании Superjob.

Сервис по поиску работы проанализировал вакансии специалиста по информационной безопасности в 70 крупных городах страны. В Петербурге такой аналитик будет получать 90 тысяч рублей, в Москве специалистам предлагают до 110 тысяч рублей.

Заработок новосибирских аналитиков на уровне 66 тысяч в месяц, в Екатеринбурге им платят 74 тысячи рублей, во Владивостоке — 83 тысячи рублей.

Ранее эксперты рассказали, как повысить мотивацию петербуржцев работать эффективно. Больше половины респондентов признались, что лучшей мотивацией для них являются деньги.

33% опрошенных считают, что на эффективность работы может повлиять карьерный и профессиональный рост. Из них 28% петербуржцев хотят решать интересные задачи.