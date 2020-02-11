Власти Петербурга ищут инвестора для строительства путепровода на Туристской

Санкт-Петербург, 11 февраля. Власти Петербурга ищут инвестора для реализации проекта по строительству путепровода в створе Туристской улицы, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Правительство города рассматривает возможность возведения объекта с участием концессионера. Речь идет об участке на пересечении Туристкой улицы с железнодорожной линией Сестрорецкого направления.

Планируется построить пешеходный переход и тротуары, но финансирование проекта на 2020-2022 годы не предусмотрено, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что для реализации таких проектов нужно привлекать средства инвесторов.

Он отметил, что городу нужно не менее 17 путепроводов, шесть из них построят на средства города и РЖД в рамках заключенной договоренности. Петербург выделит 30 млрд рублей, остальные 40 млрд рублей передаст РЖД.