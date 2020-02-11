Власти Петербурга пообещали улучшить механизмы расселения коммуналок

Санкт-Петербург, 11 февраля. Глава жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев рассказал о планах властей города по расселению коммуналок.

Власти Петербурга занимаются улучшением жилищных условий наших граждан. В 2019 году своей очереди на новую квартиру дождались 18 тысяч семей. На это было потрачено 10 млрд рублей.

По словам Борщева, 220 тысяч семей по-прежнему живут в коммуналках, треть из них стоит в очереди на расселение. В этом году жилищный комитет планирует улучшить механизм расселения таких домов.

«Я думаю, что достаточная база жилья вскоре будет обеспечена, но нужно обеспечить также законодательную базу», — отметил глава комитета, его слова передает интернет-телевидение «Город+».

В Петербурге также действуют программы по обеспечению жильем льготников — ветеранов, инвалидов, детей, которые остались без попечения родителей. Параллельно развивается программа по доступному жилью для молодежи.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов вручил ключи от квартир 159 льготникам, которые остались без попечения родителей. В этом году еще 600 человек вселятся в новые квартиры по этой программе.