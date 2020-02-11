Дождь и мокрый снег придут в Петербург

Санкт-Петербург, 11 февраля. Теплая дождливая погода установится в Петербурге во вторник, сообщили в Северо-Западном УГМС.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются утром и во второй половине дня. Температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, атмосферное давление повысится.

Ветер подует с юга со скоростью до 14 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду, передает интернет-телевидение «Город+».

Ветреная погода также установится в Москве во вторник, пишет РИАМО. К выходным синоптики обещают очередное похолодание.