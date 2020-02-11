После бурной ночи с «ночной бабочкой» мужчина нашел в загородном доме ее тело

Санкт-Петербург, 11 февраля. Тело женщины без признаков насильственной смерти нашли 10 февраля в загородном доме под Всеволожском.

По словам хозяина дома, он познакомился с девушкой на Васильевском острове 9 февраля. Она оказывала услуги сексуального характера за материальное вознаграждение.

Мужчина пригласил проститутку в дом, с которой распивал алкогольные напитки. По его словам, женщина пила много виски и шампанского.

После бурной ночи гостья осталась ночевать на первом этаже дома, а хозяин ушел в свою комнату. Утром женщина была мертва. Как пишет издание konkretno.ru, погибшей оказалась 30-летняя уроженка Петербурга.

До этого она работала в туристической фирме, а в последнее время была безработной. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что спасатели выловили из Невы тело молодой петербурженки.