«Работа.ру» выяснила, сколько платят стоматологам в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 февраля. Эксперты рассказали, какие зарплаты предлагают стоматологам в Санкт-Петербурге. В честь Международного дня стоматолога сервис «Работа.ру» выяснил, какую работу предлагают этим специалистами, и на какую оплату труда они могут рассчитывать.

Выяснилось, что в среднем по России работодатели предлагают соискателям в области стоматологии зарплату в 55 тысяч рублей ежемесячно. Больше всего платят стоматологу-ортопеду — в среднем по России медицинские работники этой специальности получают 110 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге специалисты могут зарабатывать больше. К примеру, одна из самых высоких заработных плат в январе предлагается стоматологу-терапевту, который сможет вести как взрослых пациентов, так и детей. За свою работу он получит до 150 тысяч рублей в месяц.

Другому стоматологу общего профиля с опытом более пяти лет работодатель обещает оклад от 120 тысяч рублей в месяц. При этом больше всего вакансий в области стоматологии в Петербурге приходится на стоматологов-терапевтов. В Северной столице также часто ищут врачей узких специальностей, например хирургов-имплантологов, стоматологов-ортопедов, пародонтологов и детских стоматологов.

Исследование было проведено экспертами среди всех опубликованных вакансий в Петербурге и других городах-миллионниках, кроме Москвы, в январе 2020 года.

Ранее австралийский стоматолог Элизабет Милфорд назвала основные ошибки, которые люди допускают при чистке зубов. По ее словам, большинство людей предпочитают полоскать рот водой сразу после чистки зубов. Как уточнила специалист, это значительно снижает укрепляющий эффект зубной пасты.