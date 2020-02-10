Коммунальные войны в Ленобласти вернули жителей в «лихие 90-е»

При попытке уйти из-под крыла управляющей компании жители одной из новостроек города Мурино в Ленинградской области оказались втянуты в настоящие боевые действия. После того, как они зарегистрировали в доме Товарищество собственников жилья (ТСЖ), граждане столкнулись с яростным сопротивлением «управляйки» и загадочным отказом государственной жилищной инспекции (ГЖИ) признавать их права. О том, как жильцы оказались бессильны перед лицом бюрократической машины и суровыми мужчинами в спорткостюмах, — в материале Федерального агентства новостей.

Дети революции

Первый бой в доме №16 по Охтинской аллее жители приняли накануне Нового года. Как рассказали ФАН участники событий, утром 31 декабря около 20 бородатых мужчин попытались вломиться в подъезд и захватить подвал. Противостояли им горстка перепуганных женщин и два сантехника. Жильцы уверены, что этот и все последующие налеты — не что иное, как последствие их бунта против управляющей компании, вспыхнувшего из-за многочисленных проблем в доме.

«Я заселилась в ноябре 2016 года, когда дом только ввели в эксплуатацию, — ознакомила ФАН с анамнезом истории жительница дома Светлана Чеканова. — Нам от застройщика досталась управляющая компания (УК) «КоммуналСервис-Мурино», она единственная участвовала в конкурсном производстве и сама себя доблестно победила. Около года жители были мало знакомы друг с другом и не поднимали острых проблем. Постоянно ломались лифты, появились проблемы с остеклением, которое внезапно превратилось в «декоративное», то есть необязательное, с вентиляцией и многим другим. Через год начались проблемы с водой: плохой напор, еле теплая при конских тарифах — сейчас холодная по 59 рублей, горячая — 59 плюс отопление, то есть почти 120 рублей. Наша инициативная группа начала обивать пороги УК, но дальше составления актов дело не доходило. В итоге застройщик сказал, что ничего делать не будет. Единственное, чего удалось добиться, — это замена входных дверей в подъезд».

По словам Светланы, долгов за коммунальные услуги в доме практически нет, жители исправно их оплачивают. Однажды на руки им попал конкурсный договор, в котором нашлись несоответствия: уборка дважды в месяц, установка ограды, камеры и много другого. После энергичных дебатов жильцам удалось выбить только оградку. На ней запас активности управляющей компании иссяк. Собственникам дома сообщили: «ждите 2020 года и нового бюджета». Даже обещанные камеры наблюдения в качестве жеста доброй воли поставил провайдер, заходя на дом.

«Утомившись выпрашивать нормальное обслуживание, мы решили создать ТСЖ, зарегистрировали свидетельство на основании бюллетеней и подали информацию в ГЖИ, — продолжила скорбную историю борьбы собеседница ФАН. — Мы приступили к работе, уведомили старую управляющую компанию. Но признавать наше решение там отказались и документы в ГЖИ от себя не подали. Так что в ГЖИ почему-то теперь утверждают, что старая управляющая не убрана из реестра лицензий, хотя срок договора с ними закончился в январе. На данный момент они нам названивают и утверждают, что мы не можем управлять домом и выставлять жильцам квитанции. А как мы можем квитанции не выставлять, если надо обслуживать здание? Придя к управлению домом, мы, например, узнали, что счетчики у нас не работали, сломался насос, потому что не было входных фильтров. Сейчас мы выставили квитанции, но ничего не тратим, ждем. Мы просим от ГЖИ официальное письмо с информацией о том, кто именно имеет право выставлять квитанции. Но проблема в том, что ТСЖ — форма управления, которая не предполагает занесения в реестр. В него заносятся только УК. ТСЖ — жилищный надзор, а не управленческий. По жилищному кодексу мы сделали все, что необходимо. Но в ГЖИ настаивают, что мы должны подать заявление по новым правилам. И мы его подали 22 декабря (зарегистрировано оно почему-то 9 января), и в течение пяти дней они должны были ответить».

Линия огня

ТСЖ по месту жительства продолжает держать оборону, ведь набеги «спортсменов» на дом не прекратились. По словам Светланы, боевые бородачи без всякой жалости разрушают все, что сделано собственниками. А накануне одной из попыток взлома в подъезд пробрались неизвестные мужчины и обрезали камеры, что зафиксировано на записях.

После этого дом снова навестили «спортсмены»: во время пересменки сантехников они забежали внутрь, повредили замки, добрались до котельной и отключили во всем здании воду. Полиция ехать на вызов не слишком торопилась и до «линии огня» добралась лишь спустя пару часов. Жильцов спас нанятый после событий 31 декабря ЧОП.

Кто именно насылает на дом суровых бородачей — доказать сложно, но, помимо приемов из лихих 90-х, инициативная группа имеет дело с кибербуллингом: так, в официальных группах «Коммуналсервис-Мурино» в соцсетях выложены личные данные и адреса проживания «ополченцев», укомплектованные гневными комментариями. Компания продолжает стоять на своем: они хозяева дома и никуда из него не уйдут, ТСЖ незаконно, вариантов нет.

«Нас называют захватчиками, обвиняют в том, что мы корыстны и заинтересованы в прибыли, — поделилась Светлана. — И что проголосовали за ТСЖ якобы не все жители дома. В ходе собрания нам удалось собрать 58% от общего числа голосов из расчетов по квадратным метрам. Конечно, появились люди, которые оказались не в курсе происходящего, до кого мы просто не дошли. Нашлись и те, кто подал на нас в суд за нелегитимность собрания, хотя я даже не знаю, принимали ли они вообще участие в голосовании. Мы все обошли своими ножками или пересылали соседям документы через сканы. У нас нет такого, чтобы незнакомые люди создали ТСЖ. И то, что при нападениях на нас соседи стали выходить и защищать нас, говорит о многом, для нас это очень важно».

Жильцы обратились за помощью во Всеволожскую городскую прокуратуру и изложили известные им факты: по полученной от правления ТСЖ информации, в ГЖИ документация так и не передана. Ответа на уведомление в адрес ТСЖ не поступало, как не поступало и в ГЖИ Ленобласти уведомления от ООО «КоммуналСервис-Мурино» сведений о расторжении договора.

Хозяин в доме

На запрос ФАН в ГЖИ сообщили, что все документы от ТСЖ поданы в установленном порядке, но ведомство полно сомнений, поэтому согласиться с решением собственников пока не может, так что дом числится за «управляйкой».

«По состоянию на 23 января 2020 года деятельность по управлению МКД, в том числе выставление платы за содержание и ремонт общего имущества, осуществляется ООО «КоммуналСервис-Мурино» согласно реестру лицензий Ленинградской области. До принятия решения об исключении МКД из реестра многоквартирных домов Ленинградской области, деятельность по которым осуществляет ООО «КоммуналСервис-Мурино», ТСЖ «Охтинская аллея, 16» не вправе осуществлять деятельность по управлению МКД, в том числе и осуществлять расчеты с собственниками помещений и иными пользователями», — сообщила ФАН заместитель председателя ГЖИ Ленинградской области Анастасия Кузнецова.

Как именно «КоммуналСервис-Мурино» продолжает управлять домом при истекшем сроке договора, в ведомстве не пояснили.

По словам представителей ТСЖ, жильцы уже заметили улучшение качества обслуживания дома. Например, аварийная диспетчерская служба стала оперативно реагировать на обращения. Но боевые действия не могут не сказываться на результатах. Кроме того, на данный момент у новорожденного товарищества нет договоров по воде и электричеству, поскольку они заключаются в течение 30 дней, так что до выяснения ситуации жителям предложено вообще никому не платить.

Кстати, в ходе подготовки материала в редакцию случайно попал ответ из ГЖИ в адрес поставщика ресурсов УК «Мурино», дочерней компании одного из местных застройщиков, ГК «Евроинвест». Выглядит этот ответ примерно так: «Господа, решайте свои проблемы сами и разбирайтесь в суде, кто именно подделал подписи голосования». Суть запроса осталась за кадром, но можно предположить, что еще в конце декабря «дочка» «Евроинвеста», отвечающая за ресурсы во всем городе, почему-то просила признать голосование собственников нелегитимным.

«К сожалению, Мурино в Ленобласти становится системным генератором плохих новостей. Причем в самых разных вопросах. Теперь ко всему многоцветию проблем добавились и коммунальные войны. Формально, то есть с точки зрения закона, никто, кроме самих собственников, не имеет права решать, какую управляющую компанию нанять мыть полы в подъезде, но в доме на Охтинской при попытке воспользоваться своими правами жители попали в какую-то полукриминальную историю. Собственников фактически силой принуждают к заключению невыгодной им сделки. Непонятно, по какой причине эти противоправные действия не были жестко пресечены сотрудниками полиции. На мой взгляд, все рецидивы 90-х нужно пресекать максимально жестко и на корню, если мы позиционируем себя как правовое государство», — прокомментировал ФАН сложившуюся ситуацию глава МООЗПП «Гражданский патруль».

С общественником согласен и председатель совета депутатов города Мурино Дмитрий Кузьмин, к которому ФАН обратился за комментарием по сложившейся ситуации.

«Ситуация действительно неприятная, — признал он. — Мы посмотрели видеозапись нападения на дом, которую жители разместили в соцсетях. Это неприемлемо, все должно быть в рамках закона, и совет депутатов, в том числе я сам, готовы включиться в эту ситуацию. Пусть жители обращаются, будем всё прорабатывать и разберемся. Только собственники могут определять, какой способ управления домом им нужен. У каждого дома есть совет, и при нормальном взаимодействии этого органа с управляющей компанией проблем обычно нет. Если есть конфликт — либо УК должна что-то менять в своей работе, либо жителям необходимо менять компанию».

Федеральное агентство новостей: все конфликтные вопросы в правовом государстве должны решаться по букве закона, а не в формате дворовых разборок. В связи с этим мы рассчитываем, что надзорные органы обратят внимание на инциденты в худших традициях 90-х годов и разберутся, чьи «спортсмены» не дают мирно спать жителям дома, расположенного не в далеких диких горах, а в Ленинградской области, буквально в паре километров от границы с Санкт-Петербургом.