На Петербург движется шторм, горожан попросили не выходить из дома

Санкт-Петербург, 10 февраля. На Петербург надвигается шторм, жителей города просят соблюдать осторожность и по возможности не выходить из дома.

По данным регионального ГУ МЧС, порывы юго-западного ветра 11 февраля будут достигать 15 метров в секунду. В ведомстве напомнили о мерах предосторожности при таких неблагоприятных условиях.

В частности, жителям следует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, плотно закрыть окна. Автовладельцам следует поставить машину в гараж, а если такой возможности нет, то припарковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с ветхой кровлей.

«Избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач», — говорится в сообщении на сайте главка МЧС.

Помимо этого, как отмечает Infox.ru, в Северной столице ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла.