Петербургский онкоцентр запустил проект «Моя история» в поддержку больных раком людей

Москва, 10 февраля. Онкоцентр в Санкт-Петербурге запустил проект «Моя история» в поддержку людей, которые борются с онкологическими заболеваниями.

Как сообщает интернет-телевидение Город+, на официальном сайте петербургского онкоцентра каждую неделю будут публиковаться истории пациентов, которым удалось побороть страшный недуг. Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» Владимир Моисеенко уверен, что подобные проекты помогут изменить отношение граждан к онкобольным.

«Об этой проблеме нужно говорить. Нужно мотивировать людей бороться с опухолью. Нужно объяснять, что рак – это не приговор, не фатум. Чтобы помочь людям адаптироваться к диагнозу и вовремя начать лечение, мы запустили программу «Моя история», — отметил он.

На сайте уже опубликованы две истории людей. Одна из которых рассказывает о 37-летней Наталье, которая узнала о раке легких во время беременности. Женщина родила здорового ребенка и сейчас воспитывает его вместе с мужем. Наталье удалось побороть страшный недуг.