Рыбаки у «Лахта-центра» продолжают сидеть на тонком льду после гибели подростка

Санкт-Петербург, 10 февраля. Управление МВД на водном транспорте в Санкт-Петербурге получило несколько сигналов о рыбаках, сидящих на льду в опасных местах. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Источник ФАН в полиции рассказал, что в управление МВД на водном транспорте поступили звонки о сидящих на льду рыбаках из Приморского и Василеостровского районов Северной столицы.

Правоохранитель пояснил, что МВД не может вмешаться в ситуацию, поскольку выходить на лед не запрещено.

По его словам, в данной ситуации спасатели совершают объезд на катерах наиболее популярных у рыбаков мест, чтобы убедить их покинуть лед, толщина которого ненадежна. Однако многие не внимают предупреждениям, продолжая рыбачить.

Любителей экстремальной рыбалки не останавливают не только доводы специалистов спасательных служб, но и теплая погода. В понедельник, 10 февраля, в Санкт-Петербурге наблюдается температура в +2 градуса, при которой лед становится еще более хрупким, однако мужчины продолжают рыбную ловлю.

Напомним, Федеральное агентство новостей передавало, что на опасном льду у «Лахта-центра» замечены не только рыбаки, но и прогуливающиеся родители с детьми.

Ранее в этом месте произошла трагедия. Вечером 6 февраля под лед провалились двое 14-летних подростков. Мальчика удалось спасти, а девочка погибла от переохлаждения.