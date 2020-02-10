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В понедельник в Петербурге обещают мокрый снег и сильный ветер

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В понедельник в Петербурге обещают мокрый снег и сильный ветер

Санкт-Петербург, 10 февраля. Рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления. В понедельник столбики термометра покажут 3 градуса со знаком плюс.

Синоптики советуют жителям города не забывать дома зонт: возможен мокрый снег. Правда, пользы в нем будет немного, учитывая усиление ветра. Порывы будут достигать 18-20 метров в секунду. 

Как уточняет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», всю неделю в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Будет пасмурно, но тепло. К концу недели возможно похолодание. 

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