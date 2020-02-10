Беглов рассказал об открытии новых социальных объектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов среди главных итогов работы за прошедшую неделю отметил завершение строительства детских социальных объектов и увеличение финансирования национального проекта «Здравоохранение». Результатами своей рабочей недели он поделился в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнил Беглов, среди главных итогов можно назвать завершение строительства детской поликлиники № 69 и детского сада на улице Мира в Зеленогорске. По его словам, открытие социальных объектов планируется в первом квартале 2020 года. В новом детском саду будут музыкальные классы, спортивные залы, компьютерный класс и бассейн.

Детский сад сможет принять 90 воспитанников. Кроме того, Беглов анонсировал увеличение финансирования национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого построят детский сад в Шушарах и женскую консультацию на улице Оптиков, 37.

Как пишет издание «Невские новости», одним из главных итогов недели Александр Беглов назвал планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Петродворцовом районе после обращения местных жителей.

Ранее Беглов рассказал молодежи о том, как сформировать сильную и успешную команду. Глава города поделился секретом в ходе выступления на полуфинале конкурса «Лидеры России».

Мышление, действие и взаимодействие — это три фактора, в которых заключен залог процветания и эффективности любой команды, считает Беглов. Глава города назвал сочетание этих трех принципов «треугольником успеха».