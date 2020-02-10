Самолет вынужденно сел в Петербурге из-за технической неисправности

Санкт-Петербург, 10 февраля. Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» выполнил вынужденную посадку в Петербурге из-за технической неисправности. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

Лайнер следовал из Северной столицы в Екатеринбург. Вскоре после вылета воздушное судно вернулось в пункт отправления по решению экипажа. Источник ФАН сообщает, что высадка пассажиров прошла в штатном режиме. Помощь экстренных служб не понадобилась. Работа аэропорта «Пулково» не затруднена.

Ранее сообщалось об инциденте на борту самолета, следовавшего из Занзибара в Москву. Один из пассажиров почувствовал серьезное недомогание.

Также стало известно, что пассажирский лайнер авиакомпании British Airways преодолел путь из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое время. Достижению способствовал сильный попутный ветер.