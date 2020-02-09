Спасателям пришлось уговаривать рыбака покинуть тонкий лед на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 9 февраля. Спасатели сняли с тонкого льда нескольких любителей рыбной ловли в Петербурге. Отмечается, что далеко не все рыбаки были рады появлению спасателей. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы спасательной операции.

Помощь понадобилась мужчинам, которые занимались подледной рыбалкой на Дудергофском канале. Отмечается, что нескольким рыбакам удалось самостоятельно покинуть опасное место, а одного из них прибывшим спасателям пришлось уговаривать.

Мужчина с удочкой обустроился на одном из замерзших островков и категорически отказывался покидать опасную зону. Спасателям пришлось подплыть к несговорчивому мужчине и забрать часть необходимого снаряжения. Только после этого он встал и пошел в сторону берега.

Ранее ФАН сообщал, что спасателям на Сахалине пришлось эвакуировать двести рыбаков, которые оказались на оторванной льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова.