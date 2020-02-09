Спасатели обнаружили в Неве тело 22-летней петербурженки

Санкт-Петербург, 9 февраля. Спасатели обнаружили тело 22-летней жительницы Петербурга в Неве на набережной Лейтенанта Шмидта. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

В МЧС добавили, что тело доставили на берег и передали полиции. Накануне в соцсетях появилась информация о том, что пропавшая девушка погибла. Это также подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Молодой человек погибшей рассказал, что полиции удалось получить записи с камер, на которых видно, что девушка упала в Неву.

«По записям с труднодоступных камер [девушка] упала в Неву. Спасибо всем, кто помогал с поисками. Берегите родных и близких», ― сообщил он в Instagram.

Девушка пропала 29 января. Она перестала выходить на связь с 5.00, после того как вышла с корпоративного мероприятия, пишет «Петербургский дневник».