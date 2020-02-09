Протаранившего автомобиль ДПС пьяного водителя задержали со стрельбой в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 февраля. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие для того, чтобы задержать нетрезвого водителя в Ленобласти. Стражи правопорядка открыли огонь по колесам автомобиля, на котором пытался уйти от погони преступник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в поселке Каменногорск на улице Бумажников. Мужчина за рулем Mitsubishi отказался выполнять требования сотрудников полиции и увеличил скорость, но не справился с управлением и врезался в служебную Chevrolet Niva и стоящий автомобиль Toyota Corolla. Двойное столкновение не смогло охладить пыл водителя, и он продолжил движение задним ходом для того, чтобы скрыться с места аварии.

Дебошир остановился лишь после того, как полицейский сделал несколько выстрелов по колесам транспортного средства.

Оказалось, что мужчина 1979 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного доставили в отдел полиции и составили протокол. В результате стрельбы из оружия, которое было применено в соответствии с законом «О полиции», никто не пострадал, если не считать простреленного колеса иномарки.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские применили оружие, когда гнались на нарушителем, который три километра вез на крыше сотрудника уголовного розыска, передает радио Sputnik.