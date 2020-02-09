Женщина на Mercedes сбила двух пешеходов на набережной в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 февраля. Автоледи за рулем Mercedes сбила двух человек на набережной Ново-Адмиралтейского канала в Петербурге. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что оба пешехода двигались по тротуару, когда женщина за рулем иномарки наехала на них. В результате ДТП мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, а женщина получила травмы средней степени тяжести. Обоих увезли в Мариинскую больницу.

Правоохранители устанавливают подробные обстоятельства случившегося. По предварительной версии, автоледи 1968 года рождения не справилась с управлением.

Ранее ФАН сообщал, что автоледи за рулем BMW проехала перекресток набережной реки Фонтанки и Невского проспекта на красный и врезалась в группу пешеходов.