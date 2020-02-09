21-летняя девушка разбилась при падении с 16-го этажа в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 февраля. Тело 21-летней уроженки Рязани обнаружили около многоэтажки в Ленобласти.

Инцидент произошел в городе Мурино на проспекте Авиаторов Балтики. По имеющейся информации, девушка вышла из подъезда, в котором проживала и проследовала в соседний. Там она поднялась на 16-й этаж и села на перила общего балкона. По всей видимости, именно оттуда она и упала.

Очевидцы утверждают, что безжизненное тело пролежало на улице около шести часов. Мимо не накрытого тела ходили люди, а неподалеку гуляли дети.

Подробные обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее ФАН сообщал, что на Боровской улице в Петербурге охваченный пламенем мужчина упал с крыши на женщину, идущую по тротуару. Мужчина скончался от полученных повреждений, а женщину с травмами доставили в больницу.