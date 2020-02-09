В Петербурге злоумышленник украл коллекцию монет за 350 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 9 февраля. Злоумышленник похитил коллекцию старинных момент во время слета нумизматов в Петербурге. Добычей преступника стали восемь золотых, 32 медных и одна серебряная монета. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в холле СКК «Юбилейный», где проходила выставка монет. Преступник совершил ограбление и скрылся места происшествия. Пострадавшие обратились с заявлением о краже в полицию.

«Альбом с 40 редкими монетами стоимостью 350 000 рублей и один серебряный рубль 1742 года выпуска стоимостью 35 000 рублей», — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 158 УК РФ «Кража». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что злоумышленница похитила коробку с имперскими монетами у пенсионерки из Алушты. Кроме того, в руках у преступницы оказалось 60 евро, 30 тысяч долларов, а также чуть больше одного миллиона рублей, передает телеканал «360».