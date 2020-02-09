Петербургский рыбак рассказал, как обезопасить себя на льду

Санкт-Петербург, 9 февраля. Петербургские рыбаки рассказали, что никогда не пренебрегают техникой безопасности и готовы в любой момент прийти на помощь на льду.

По словам рыбака Юрия, он выходит на лед с длинной палкой, которой можно проверить прочность льда впереди.

«Если лед проваливается, никогда не хожу этим путем. Еще беру с собой лодку надувную, весит три килограмма, если не уверен в устойчивости, использую ее», — объяснил рыболов.

Он также отметил, что главным образом «охотится» на корюшку. По его словам, старается уезжать в места с более чистой водой, пишет «Политэксперт».

Примечательно, но не все рыбаки забирают улов домой, некоторые — выпускают рыбу обратно в воду, поскольку это не спортивное состязание, а приятный досуг.

«Рыбалка — это не спорт для меня, а способ подумать, отдохнуть в тишине, насладиться самим процессом», — резюмировал Юрий.

В Северной столице официально рекомендуется выходить на лед с 15 января по 15 марта. Однако из-за теплой зимы МЧС предупреждает об опасности выхода на лед.