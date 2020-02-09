Студенты надругались над 17-летней девушкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 февраля. Два петербургских студента изнасиловали 17-летнюю девушку. Учащиеся вуза совершили групповое изнасилование в одной из квартир жилого дома в Петербурге. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Пострадавшая написала заявлению в полицию. По ее словам, молодые люди изнасиловали ее, когда она гостила у них в квартире на Ярославском проспекте.

Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и травму наружных половых органов. Сейчас 17-летняя девушка находится в больнице под наблюдением врачей.

По подозрению в совершении преступления задержаны два молодых человека. В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.